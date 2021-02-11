سياسي / أفغانستان تدين استهداف مطار أبها الدولي
الخميس 1442/6/29 هـ الموافق 2021/02/11 م واس
الرياض 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس
أدانت جمهورية أفغانستان الإسلامية الاعتداء الإرهابي الجبان من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، الذي استهدف مطار أبها الدولي اليوم .
وأكدت أفغانستان في بيان رفضها التام للأعمال الإجرامية كافة، التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية بالمملكة ، التي تتنافى مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وجددت حكومة أفغانستان وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وشعبها.
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