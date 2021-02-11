أبوظبي 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسأعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الجبان لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة.وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الاعتداءات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.وأكدت أن استهداف المطار يعد تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية.وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعدهُ الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.// انتهى //00:40ت م0262