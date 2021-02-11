إسلام آباد 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسأدانت باكستان بشدة الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهداف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن هذه الهجمات تهدد سلام وأمن المملكة العربية السعودية، وكذلك المنطقة، مجددةً دعوة باكستان إلى الوقف الفوري لمثل هذه الاعتداءات الإرهابية.وأضاف البيان أن باكستان تجدد دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.// انتهى //00:41ت م0263