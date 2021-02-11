واشنطن 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسأغلق سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاته على انخفاض.فقد هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 1.35 نقطة، أو 0.03 بالمئة ليغلق عند 3909.88 نقاط، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 35.17 نقطة، أو 0.25 بالمئة، إلى 13972.53 نقطة.فيما سجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق ارتفاعاً بلغ 61.97 نقطة، أو 0.20 بالمئة، إلى 31437.80 نقطة.// انتهى //00:41ت م0264