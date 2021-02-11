رام الله 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسبحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، اليوم مع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، آخر التطورات السياسية والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية في الثاني والعشرين من مايو المقبل.وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن تفاؤله وترحيبه بالنتائج الإيجابية التي خرج بها اجتماع الحوار الوطني الفلسطيني، الذي اختتمت جلساته في القاهرة أمس، والمضي قدماً في إنجاح عقد الانتخابات العامة في فلسطين، مشيراً إلى أهمية دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود، إضافة إلى توفير مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات لضمان سيرها على أكمل وجه.// انتهى //00:49ت م0267