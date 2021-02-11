تونس 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واستعقد المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية ، غداً المؤتمر الصحفي الافتراضي لجائزة التميز للمصارف الرقمية العربية في نسختها الثانية عن بعد، بمشاركة العديد من المختصين في المجال المصرفي من تونس وسائر الدول العربية الأعضاء بالمنظمة، إلى جانب بعض الخبراء الدوليين في المجال.ويناقش المؤتمر أهداف الدورة الثانية من الجائزة وتمديد الفترة الزمنية لاستقبال طلبات الترشح لها والاطلاع على شروط الترشح إضافة إلى الإعلان عن موعد ومكان انعقاد حفل تتويج الفائزين بالجائزة.يذكر أن المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات هي منظمة حكومية عربية مقرّها تونس تعمل تحت راية جامعة الدول العربية وتهدف إلى المساهمة في تطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصال في البلدان العربية وتوفير الآليات الضرورية لدعم التعاون والتكامل في المجال بين أعضاء المنظمة وتطوير سياسات وإستراتيجيات مشاركتيّة لنشار النفاذ العادل المستدام إلى التكنولوجيا وتطويعها لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية وتحقيق الرقي الاجتماعي في المنطقة العربية.// انتهى //00:55ت م0268