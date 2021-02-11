تونس 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسيفتتح معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان غداً أعمال المؤتمر العربي السادس لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية.ويشارك في المؤتمر الذي ينعقد عبر الدائرة التلفزيونية مديرو إدارات الجنسية والأحوال المدنية العرب وممثلوهم في الدول العربية، فضلاً عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.وسيناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: الأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة في إدارات الأحوال المدنية، إضافة إلى تصور لبطاقة هوية نموذجية.كما سيستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الأحوال المدنية، وآرائها بشأن جدوى وضع مدونة قواعد سلوك نموذجية للعاملين في إدارات الأحوال المدنية، في ظل وجود المدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين.// انتهى //00:58ت م0270