الأمم المتحدة 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسأدانت الأمم المتحدة بشدة هجوماً على قاعدة مؤقتة لبعثتها في مالي أدى إلى إصابة 28 عنصراً من حفظة السلام بجراح في منطقة مضطربة وسط البلاد.وأوضح رئيس بعثة الأمم المتحدة لنشر الاستقرار في مالي محمد صالح النظيف في بيان له اليوم، أن حفظة السلام قاموا، على مدى أشهر، بإجراء عدد كبير من العمليات الأمنية وسط مالي للمساعدة في الحد من العنف ضد السكان، واستعادة الهدوء في المناطق التي تفيد التقارير بتصاعد حدة التوترات المجتمعية بها، وتقليص تهديدات العبوات بدائية الصنع.وأفاد النظيف أن هذه العمليات تقوض جهود أعداء السلام، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بالعمل إلى جانب الماليين من أجل مصلحة الماليين.// انتهى //01:00ت م0271