القاهرة 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 53 حالة جديدة.وأفادت وزارة الصحة في بيان لها اليوم بخروج 233 متعافيًا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133331 حالة.وأوضحت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم هو 171390 حالة، و 9804 حالات وفاة.// انتهى //02:47ت م0274