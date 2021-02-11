القاهرة 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسأدان مفتي جمهورية مصر العربية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام ، الاعتداء الإرهابي الجبان الذي شنَّته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم على مطار أبها الدولي.وأكد الدكتور علام في بيان له اليوم، أن الميليشيات والتنظيمات الإرهابية جميعها إلى زوال، داعياً إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون العربي الكامل لمواجهة العمليات والهجمات التي تشنها الميليشيات وتسعى من خلالها لنشر العنف والخراب بالمنطقة العربية.// انتهى //02:58ت م0275