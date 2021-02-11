الرياض 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تعزي رئيس الهند في ضحايا انهيار الجليد.ولي العهد يرسم ملامح الدولة المدنية الحديثة.ولي العهد يُطـلق الرؤيـة التصميميـة «كورال بلوم» للجزيرة الرئيسة بمشروع البحر الأحمر.أمير مكة يعلن الفائزين بجائزة الملك فيصل.أمير الرياض يشدّد على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.نائب وزير الدفاع يستقبل المبعوثين الأممي والأميركي.أمير حائل يبحث الوضع الصحي.. ويشدد على تطبيق احترازات "كورونا"فيصل بن سلمان يثمن الجهود التدريبية لتقنية المدينة.فيصل بن مشعل: المرأة السعودية أثبتت قدرتها على العمل المهني.جلوي بن مساعد يستقبل مديرفرع البحوث العلمية والإفتاء.تحفيز وتنمية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في جازان.خطوات جادة وثابتة لتطوير البيئة التشريعية.الصحة تدعو إلى التقيد بالتدابير الوقائية.. وتعلن تسجيل 369 حالة مؤكدة.علماء اليمن: المملكة القلب النابض للمسلمين في العالم.التحالف يدمر طائرتين من دون طيار «مفخختين».الحوثي يستهدف الأعيان المدنية لتخفيف الضغط عن إيران.البيت الأبيض: الاعتداء الحوثي يقوّض جهود السلام.اشتية: نجاح حوار القاهرة إنجاز وطني.الصدر يدعم انتخابات باكرة بإشراف أممي.السودان يستعد لـ«السيناريو الأسوأ» بشأن سد النهضة.كوريا الشمالية سرقت 300 مليون دولار عبر قرصنة إلكترونية.لليوم الخامس على التوالي.. بورما تستغيث.ليبيا.. وأد الفرقة يقترب.الفشل يحوط جهود الديموقراطيين الساعين لعزل ترمب.// يتبع //08:00ت م0004