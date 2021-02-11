القاهرة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله أمس وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن سياسة مصر قائمة على مبادئ رشيدة متوازنة وثوابت أخلاقية راسخة، تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار لجميع الدول في المنطقة.وسلطت الضوء على المباحثات الهاتفية للرئيس المصري مع الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد دبيبة، وتأكيده على استعداد مصر للاستمرار في تلبية جميع احتياجات الأشقاء الليبيين لاستعادة استقرار بلادهم.واهتمت صحف القاهرة بالإدانات الصادرة عن عواصم عربية ودولية عدة أمس للاعتداء الإرهابي لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على مطار أبها الدولي، وتأكيد هذه الدول على تضامنها مع المملكة.وأشارت إلى أن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، أعلن عن اتفاق الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت في القاهرة على إحداث اختراق استراتيجي للمأزق الحالي الذي يعاني منه جميع الفلسطينيين، بالذهاب إلى انتخابات على 3 مراحل الأولى لاختيار مجلس تشريعي يمثل كل الوطن والثانية رئاسية والثالثة للمجلس الوطني.ونوهت صحف الخميس إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل في التوصل إلى قرار مشترك لتحريك حلول الأزمة السورية وإحياء عملية السلام بها، مشيرة إلى أن المبعوث الدولي جير بيدرسون دعا أعضاء مجلس الأمن لتوحيد مواقفهم من أجل كسر الجمود المسيطر على الملف السوري.ولفتت صحف مصر اليوم الانتباه إلى أن البرلمان الأوروبي وافق على خطة "المرونة والتعافي" للتكتل، مما يمهد الطريق للدول أعضاء الاتحاد الأوروبي للحصول على نحو 700 مليار يورو في صورة قروض ومنح للتغلب على الأثار الاقتصادية لأزمة جائحة فيروس كورونا.// انتهى //10:07ت م0017