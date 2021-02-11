تونس 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسعبرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وتنديدها المطلق بالعملية الإرهابية التي حاولت من خلالها المليشيات الحوثية استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية من خلال طائرة مسيرة دون طيار.وقالت في بيان لها "إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين هذا الهجوم الإرهابي الذي يعد دليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى استهداف أمن المملكة ومنشآتها المدنية وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة في الإجراءات كافة التي تتخذها لصد هذا العدوان وحماية أراضيها ومنشآتها".// انتهى //11:18ت م0028