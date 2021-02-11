جنين 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أربعة فلسطينيين من محافظة جنين.وأوضحت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين عبد الباسط الحاج، وعبد الرحيم سامي الحاج بعد اقتحام منزليهما في قرية جلقموس شمال شرق جنين، فيما اعتقلت فلسطينيًا من قرية الجلمة شمال شرقي جنين، بعد مداهمة منزله، وآخر من مكان عمله داخل أراضي الـ48.// انتهى //11:26ت م0029