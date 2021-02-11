إسلام آباد 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إدانة باكستان للهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها، وتأكيد دعمها ووقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.وتابعت تطورات فيروس كورونا في باكستان، حيث تستمر عملية تراجع الإصابات بالفيروس تدريجيًا، مع استمرار عملية التطعيم باللقاح المضاد لكورونا.وعرجت صحف إسلام آباد على الإصلاحات الدستورية الجارية من جانب الحكومة الباكستانية لضمان انعقاد انتخابات مجلس الشيوخ الباكستاني بشفافية.وتطرقت إلى تكثيف باكستان جهودها لمعالجة أزمة الطاقة في البلاد، وتخطيطها لإنتاج الكهرباء من النفايات، إلى جانب بناء سدود مائية جديدة لتعزيز مصادر الطاقة الكهرومائية.وأشارت صحف الخميس إلى تطورات مشروع الممر الباكستاني الصيني، وعزم باكستان على ربط جمهوريات آسيا الوسطى بهذا المشروع.واهتمت ببدء الصين والهند على سحب قواتهما من منطقة حدودية متنازع عليها بموجب الاتفاق المبرم بينهما في وقت سابق لتخفيف التوتر العسكري.وتناقلت إعلان الشرطة الأفغانية عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين جراء انفجارات منفصلة وقعت بالعاصمة كابل.وتابعت صحف باكستان تشديد السلطات في نيبال من الإجراءات الأمنية في العاصمة كاتمندو مع توافد عشرات الآلاف للمشاركة في التظاهرات المناهضة لحل البرلمان.// انتهى //11:29ت م0030