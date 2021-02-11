الخرطوم 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تمكن الجيش السوداني أمس، من طرد مليشيات أثيوبية داخل أراضيه وتحرير مستوطنات "تسفاي عدو" ومشروع شويت بعمق 15كيلومترا داخل الأراضي السودانية، بعد معارك عسكرية استمرت 8 ساعات.وسلطت صحف الخرطوم الضوء على تأدية الوزراء الجدد أمس بالقصر الجمهوري اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.وأخبرت عن إجراء وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفيًا أمس، مع وزيرة خارجية السودان الدكتوراة مريم الصادق المهدي، تطرق إلى التنسيق والعمل المشترك لتحقيق المزيد من التميز في إطار علاقات التعاون الإستراتيجي البناء التي تجمع بين البلدين.ونشرت صحف الخميس إعلان رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أمس عن تشكيل فريق عمل من الوزراء الجدد لإيجاد معالجات مباشرة لازمتي الوقود والخبز بالعاصمةوالولايات، بالإضافة إلى فريق يعمل على معالجة التحديات الأمنية التي تشهدها بعض الولايات.وأولت صحف السودان اهتماماً بالمباحثات التي أجراها وزير الداخلية السوداني الفريق عزالدين الشيخ علي منصور، أمس في الخرطوم مع مدير المركز الاقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر فيليب كرسبو، حيث تم بحث التنسيق في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بجانب تفعيل البرامج التدريبية لرفع القدرات لضباط الاتصال لتحقيق أفضل النتائج.// انتهى //11:31ت م0031