جيزان 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واستفقد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله بن مستور آل مرزوق أمس، ‏الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان.ووقوف آل مرزوق على سير العمل بالإدارة، مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فوزي بن أحمد رضوان، عن سير ومؤشرات إنجاز العمل فيها، وما تم إنجازه من خطط بمختلف الإدارات والكليات والمعاهد التابعة للتدريب التقني والمهني في جازان وجهودها في تسيير الأعمال التدريبية والإدارية عن بعد وبكل احترافية ومهنية، وفق الخطط الموضوعة، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في البرامج التدريبية.// انتهى //11:32ت م0032