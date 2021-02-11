حفر الباطن 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسقدّمت عيادات "تطمن" في محافظة حفر الباطن خدماتها لـ 31,635 مستفيداً منذ بدء العمل فيها حتى الآن، وذلك من خلال 4 عيادات موزعة على مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، ومركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى.يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد “COVID-19” المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //11:34ت م0033