الجزائر 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتأكيد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، في اتصال هاتفي أجراه، أمس، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب موسى الكوني، استعداد الجزائر الكامل للتعاون مع السلطة التنفيذية المؤقتة بليبيا بما يحقق الأمن والاستقرار في هذا البلد.وأبرزت تأكيد رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، أمس، عزم الجيش وقوات الأمن على تكثيف جهود محاربة الإرهاب إلى غاية اجتثاث جذوره، مشيدًا بحجم الجهود التي تبذلها القوات المسلحة من أجل تعميم الأمن والاستقرار في البلاد.وتناقلت صحف الخميس إعلان مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع عن دعمه للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا، بوصفه إنجازًا تحقق على صعيد المسار السياسي الليبي، داعيًا إياها إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وجامعة، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة.وتحدثت عن توصل الفصائل الفلسطينية، في ختام اجتماعاتها بالقاهرة، إلى توافق مبدئي حول آليات تنظيم الانتخابات العامة المقرر تنظيمها بالأراضي المحتلة، بداية من شهر مايو القادم، مع الالتزام باحترام نتائجها ضمن خطوة مفصلية نحو تحقيق مصالحة وطنية ينتظرها الشارع الفلسطيني منذ 14 عامًا.// انتهى //11:34ت م0034