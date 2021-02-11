لندن 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم لتظل على مسار اختتام الأسبوع على استقرار، إذ يتابع المستثمرون عن كثب وابلا من تقارير أرباح الشركات لاستقاء مؤشرات عن وتيرة تعافي أنشطة الأعمال.وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % في التعاملات المبكرة، مع ارتفاع معظم القطاعات المدرجة عليه.وزاد سهم أسترا زينيكا 1.3 % بعد أن تفوقت الشركة المنتجة للقاح مضاد لكوفيد-19 على تقديرات مبيعات المنتجات الفصلية وتوقعت نمو الإيرادات في 2021.وصعد مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي 0.2 %.// انتهى //11:35ت م0035