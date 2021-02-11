رام الله 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إدانة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، استهداف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة، ما عرض حياة مئات المسافرين للخطر، واصفا هذا العمل بالإرهابي والتخريبي الذي يزيد من حدة التوتر في المنطقة.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسظيني وممتلكاته، استشهد شاب إثر دهسه من قبل مستوطن، وهدم الاحتلال منزل أسير في جنين، واعتقال 28 فلسطينيا في مناطق مختلفة في الضفة، وإصابات خلال مواجهات، واقتحام المستوطنين الأقصى، وإخطارات بالهدم.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بمباحثات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، آخر التطورات السياسية والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية في الثاني والعشرين من أيار المقبل.ونشرت صحف هذا اليوم إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات التهديدات التي أطلقها المستوطن رئيس مستعمرة "كريات أربع" الياهو ليفمان، والتي دعا فيها إلى تصفية رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 12 وفاة، و761 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و578 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأخبرت صحف فلسطين عن تأكيدات كبير قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، أن السلام والاستقرار لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والإعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.ولفتت الصحف النظر لإدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية رد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية.وألقت صحف الخميس الضوء على إدانة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل ومنشآت فلسطينية في خربة حمصة الفوقا في منطقة الأغوار، وتشريد عشرات الأسر عن بيوتها وأراضيها.// انتهى //11:43ت م0036