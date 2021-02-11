بغداد 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على ردود الفعل الحكومية والبرلمانية العراقية على توغل القوات التركية داخل الأراضي العراقية بحجة مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني.وأبرزت الصحف في هذا المجال استغراب الأوساط البرلمانية بخاصة لجنة الأمن والدفاع النيابية من الصمت إزاء الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية وآخرها العملية العسكرية الجديدة في شمال البلاد التي استخدمت فيها القوات التركية طائرات ومدافع انطلاقا من قواعد تابعة لها داخل الأراضي العراقية.وتابعت الصحف مجددا التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية البرلمانية على مسودة قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2021, منوهة بتباين وجهات النظر الذي مازال قائما بين بغداد وأربيل بشأن حصة الإقليم في الموازنة والتزامات الثانية إزاء الأولى من ناحية الصادرات النفطية من الإقليم.واهتمت صحف الخميس بخطط وزارة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد من خلال دعم المنتج المحلي ومنع دخول المواد الزراعية خارج ضوابط الاستيراد, وتشجيع الفلاحين على زيادة إنتاجهم الزراعي.// انتهى //11:48ت م0037