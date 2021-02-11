نجران 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسأجرى المختبر الإقليمي بنجران 1735 فحصاً خلال شهر يناير الماضي، شملت الفحوصات خدمة فحص ما قبل الزواج لـ 527 شخصاً، و 1143 فحصاً لرخص القيادة، فيما بلغ الفحص للوظائف 28 فحصاً، إضافةً إلى 37 فحصاً للعمالة الوافدة .وأوضحت صحة نجران أن الفحص الطبي قبل الزواج يُسهم - بإذن الله - في الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية ( الثلاسيميا - المنجلي)، وبعض الأمراض المعدية كالتهاب الكبد ب/ج ، ونقص المناعة المكتسب (الإيدز).// انتهى //11:49ت م0039