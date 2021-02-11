جدة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واساستنكر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة في بيان اليوم، إصرار ميليشيا الحوثي الإرهابية على استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة متجهة نحو خميس مشيط .وجدد العثيمين تأكيد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.// انتهى //11:50ت م0040