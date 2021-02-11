‫الباحة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسنفذت شرطة منطقة الباحة أمس حملة تفتيشية لضبط مخالفي الاحترازات والإجراءات الصحية ‬للوقاية من فيروس كورونا.وعمدت الشرطة إلى إقامة نقاط تفتيش في عددٍ من الطرقات الرئيسة بالمنطقة، كما قامت بعدد من الجولات الميدانية شملت الأسواق والمراكز التجارية والمطاعم التي تهدف إلى التحقق من التزام المواطنين والمقيمين بتحميل تطبيق "توكلنا"، ولبس الكمامة والتباعد والإجراءات الاحترازية التي أكدتها وزراة الصحة.// انتهى //11:56ت م0042