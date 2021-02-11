الرباط 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واستابعت الصحف المغربية الصادرة اليوم، سير حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالمغرب،لافتة إلى أن عدد المستفيدين من اللقاح قد وصل إلى يوم أمس أكثر من 700 ألف شخص في المغرب.وفي العلاقات المغربية الأوروبية، أفادت الصحف أن المفوضية الأوروبية قد كشفت النقاب عن أجندتها الجديدة للجوار جنوب المتوسط، حيث كرست فيها مركزية الشراكة المميزة مع المغرب، وأعربت عن تطلعها للتعاون بين الجانبين مستقبلا في القطاعات ذات الأولوية في إطار العلاقات الثنائية.وتطرقت الصحف إلى نجاح الإمارات العربية المتحدة، في وضع "مسبار الأمل" في المدار الخاص به على كوكب المريخ، ضمن أول مهمة إلى الكوكب الأحمر، لاستكشاف الغلاف الجوي للكوكب ومناخه.وفي الشأن الفلسطيني، نوهت الصحف إلى توصل الفصائل الفلسطينية في محادثاتها بالقاهرة إلى اتفاق مبدئي حول ترتيبات الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة وتعهدها بقبول نتائجها.وفي الشأن السوري، تناقلت الصحف تعبير المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون عن خيبة أمله إزاء الانقسامات التي تشهدها البلاد بعد خمس جولات من المفاوضات، كما أشارت الصحف إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل في التوصل إلى قرار مشترك لتحريك حلول الأزمة السورية وإحياء عملية السلام بها.وتابعت الصحف وضعية وباء كورونا عبر العالم، وأشارت إلى الانتقادات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي بشأن بطء عمليات التلقيح.// انتهى //12:57ت م0055