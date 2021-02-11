أديس أبابا 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسأكد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الأفريقية بلغ 3694023 إصابة.وقال المركز في بيان له اليوم، إن إجمالي حالات الوفيات بدول أفريقيا وصلت إلى 96299 حالة وفاة ، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي في القارة 3225021 حتى اليوم، مضيفاً أن منطقة جنوب أفريقيا هي المنطقة الأكثر تضرراً في القارة فيما يتعلق بعدد الحالات، تليها منطقة شمال أفريقيا.// انتهى //12:57ت م0056