القاهرة 29 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسبحث وزير الخارجية المصري ‫سامح شكري اليوم مع نظيره القبرصي ‫نيكوس خريستودوليدس باثينا سُبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا الإقليمية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ اليوم أن الوزير شكري يقوم حاليا بزيارة لليونان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية عدد من دول المنطقة حول الأوضاع في شرق المتوسط والشرق الأوسط الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم.// انتهى //12:59ت م0057