لندن 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتطورات برنامج اللقاح الوطني ضد فيروس كرونا المستجد، مبرزة دعوة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، جميع من هم فوق سن الـ70 سنة إلى تناول الجرعة الأولى من اللقاح.وعرجت في شأن منفصل إلى تأثيرات عملية بريكزيت على الاقتصاد البريطاني، مشيرة إلى أن مدينة أمستردام الهولندنية كانت الرابح الأكبر من وراء الخطوة وذلك بعد أن اجتذبت العديد من الأعمال والنشاطات التي غادرت "مدينة المال" اللندنية.وفي الشأن العربي، نقلت الصحف مخاوف من استغلال بعض الجماعات في الشرق الأوسط الفراغ الذي خلفه الصراع الليبي في دعم الحركات والخلايا الإرهابية الأجنبية الموجودة هناك.ونقلت صحف لندن أنباء عن تراجع آمال العثور على المزيد من الناجين تحت الأنقاض بعد أربعة أيام من جهود البحث عن ضحايا الفيضان المفاجئ والكارثي في وادٍ بجبال الهيمالايا الهندية.// انتهى //13:02ت م0059