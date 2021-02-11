جدة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسأغلقت أمانة محافظة جدة خلال الأسبوع الماضي 1064 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، في إطار حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري, أن الفرق الميدانية نفذت أكثر من 9244 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية رصدت خلالها نحو 2000 مخالفة، مشيراً إلى أن الجولات شملت متابعة المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والاجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، إضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.وتواصل الأمانة حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنةً تعاون الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.// انتهى //13:10ت م0062