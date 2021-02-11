إسلام آباد 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1502 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 559093 حالة، منها 30225 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1732 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 516683 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 57 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12185 حالة وفاة.// انتهى //13:16ت م0064