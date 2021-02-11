مكة المكرمة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسالتقى معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبه اليوم، فريق "من أجل مكة" الإعلامي التطوعي، وذلك لتعزيز الجهود الاعلامية وتوعية المجتمع بضرورة التقيد بالاجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية تحت شعار "لنجعل مكة صفر إصابة".وأكَّد خلال اللقاء أهمية الإعلام كأحد أهم أذرع المواجهة مع كورونا بشكل خاص، لافتاً إلى ضرورة استثمار الطاقات الشبابية وتشكيل إعلام فاعل في إدارة الأزمات، والتركيز على الجانب التوعوي، والعمل على نشر الإرشادات الصحية وطرق الوقاية من الفيروس، والابتعاد عن الشائعات التي تسوقها بعض وسائل التواصل الاجتماعي.// انتهى //14:03ت م0081