الرياض 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسيدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان" الأحد القادم 2 رجب 1442هـ , الملتقى الافتراضي لتوظيف الأيتام، تحت شعار "عصامي" ويستمر لمدة أسبوع بمشاركة جمعيات الأيتام بالمملكة.ويشارك في دعم هذا الملتقى عدد من الجهات الحكومية والخاصة، منها مجموعة جسور التنمية للاستشارات والتطوير، وصندوق الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمجلس التخصصي الفرعي لجمعيات الأيتام، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " منشآت"، والغرفة التجارية بالرياض، ومؤسسة السنابل الوقفية، ومؤسسة عبد الله العثيم الخيرية.وأوضح مدير جمعية "إنسان" المكلف سامي الزيدان، أن هذا الملتقى ستتضمن إطلاق "المنصة الوطنية لتأهيل وتوظيف الأيتام" التي تهدف إلى طرح الفرص الوظيفية في القطاع الخاص والتسجيل بها، كما يشتمل الملتقى على تنظيم دورات لتأهيل وتدريب المستفيدين من جمعيات رعاية الأيتام في جميع مناطق المملكة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى تقديم جلسات استشارية وإرشادية لطالبي الوظائف من الأبناء الأعزاء، كما ستتاح فرصة تنظيم شراكات فعّالة مع جهات التدريب والتوظيف لدعم المستفيدين.وأضاف أن المنصة ستمكن المستفيدين في جميع المناطق من تسجيل طلبات التوظيف وإرفاق السيرة الذاتية، وستعرض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص الوظائف المتاحة لديها ووسائل التقديم والتواصل معها، مبينا أن الملتقى سيتضمن تنظيم ورش عمل نوعية للباحثين عن الوظائف بالتعاون مع الجهات والخبرات في مجال تدريب وتأهيل الموارد البشرية في مختلف القطاعات، ويتخلل الملتقى إقامة منتدى تقدم فيه أوراق عمل من المختصين في مختلف القطاعات.وأبان الزيدان أن حفل تدشين ملتقى "عصامي" سيرافقه إطلاق مشروع "أجرتي" والذي يأتي ضمن أهداف الجمعية في تأهيل المستفيدين وتمكينهم للاعتماد على قدراتهم الذاتية لممارسة نشاط النقل الموجه والتشاركي بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي بتوفير مجموعة من السيارات بقيمة 10 ملايين ريال.وأشار إلى أن جمعية إنسان تسعى من خلال هذ الملتقى إلى تفعيل الرؤية الوطنية التي أكدت على نقل مستفيدي الجمعيات الخيرية ومنظمات القطاع غير الربحي من الرعوية إلى التنموية المنتجة وتحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي للأيتام الأعزاء وإشراكهم في التنمية المجتمعية.// انتهى //14:44ت م0087