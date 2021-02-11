رام الله 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها في المملكة العربية السعودية.وأكدت الخارجية في بيان صحفي، وقوف دولة فلسطين إلى جانب المملكة حكومة وشعبا، في تصديهم لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، معربة عن ثقتها بقدرة المملكة على مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية والانتصار عليها.// انتهى //14:46ت م0088