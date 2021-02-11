الجزائر 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسأجرى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، مشاورات مع نظيره المالي زيني مولاي.وقال بيان للخارجية الجزائرية اليوم أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وملف السلم والمصالحة الوطنية في مالي.كما التقى بوقدوم حسب البيان مع وزير المصالحة الوطنية، العقيد إسماعيل واغي.وكان قد حظي باستقبال كل من رئيس الدولة به نداو ونائبه العقيد عاصمي غوتا.وتعد هذه ثالث زيارة للوزير الجزائري إلى مالي منذ التغييرات السياسية التي طرأت في هذا البلد المجاور في شهر أغسطس من العام الماضي.// انتهى //14:46ت م0090