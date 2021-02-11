رأس تنورة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بمحافظة رأس تنورة للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وتفعيل تطبيق " توكلنا "، أسفرت عن إغلاق 11 منشأة مخالفة.وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق هذه الإجراءات ومتابعتها حسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن، داعيةً الجميع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات، مثل التزاحم والتكدس، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي من ضمنها قياس درجة الحرارة ولبس الكمامة وإبراز تطبيق توكلنا، أو عدم التباعد في التسوق، بالاتصال على مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار هذا الوباء وحماية المجتمع.// انتهى //14:48ت م0091