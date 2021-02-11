جيبوتي 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسقام فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتفقد الاحتياجات الإنسانية للاجئين اليمنيين والخدمات المقدمة لهم في القرية السعودية بمحافظة أبخ بجمهورية جيبوتي.وعبر المستفيدون عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللقائمين على المركز على جميع الخدمات الطبية والتعليمية والإغاثية التي تُقدم لهم عبر المشروعاتالإنسانية السعودية المتعددة.وتأتي هذه الزيارة امتدادا لزيارات فرق المركز لتفقد الاحتياجات الإنسانية المقدمة للاجئين اليمنيين قاطني القرية السعودية التي أنشأها المركز بمحافظة أبخ بجمهورية جيبوتي والتي تتكون من 300 وحدة سكنية، وتشتمل على عيادات طبية، ومدرسة ومسجد والعديد من الخدمات الأخرى.//انتهى//16:11ت م0124