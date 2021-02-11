الخرطوم 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 42 طنا و800 كيلوغرام من السلال الغذائية في محلية نيالا بولاية جنوب دارفور السودانية، استفاد منها 2.400 فرد.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوداني الشقيق.//انتهى//16:11ت م0125