المنامة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,462.95 بارتفاع قدره 0.39 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 637.17 بارتفاع قدره 0.51 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة ثلاثة ملايين و23 ألفاً و761 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 711 ألفاً و918 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 61 صفقة.// انتهى //16:14ت م0130