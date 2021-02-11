أبها 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسانطلقت أمس فعاليات ملتقى جامعة الملك خالد العلمي السنوي الرابع بتهامة، الذي تنظمه كلية العلوم والآداب بمحايل عسير عبر الاتصال المرئي ولمدة يومين.وسيناقش الملتقى 65 بحثًا علميًّا خلال 10 جلسات، وذلك حول محورَي "دور العلوم الإنسانية في الثراء المعرفي"، و"الاتجاهات الحديثة في العلوم والتكنولوجيا".يذكر أن الملتقى شمل مجالات علمية تمثلت في تخصصات الدراسات الشرعية، وإدارة الأعمال، والاقتصاد المنزلي، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات. // انتهى //16:17ت م0134