جدة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي سلسلة التفجيرات والاغتيالات، التي شهدتها أفغانستان مؤخرًا ضمن تصاعد مفاجئ لأعمال العنف، وأسفرت عن سقوط ضحايا بينهم مدنيون ورجال إنفاذ القانون .ودعا معالي أمين عام المنظمة، الدكتور يوسف بن أحمدالعثيمين، إلى وقف العنف في الدولة العضو، حاثًا جميع الأطراف على التركيز على جهود السلام والمساهمة في إنجاح محادثات السلام الأفغانية، مشددًا على أن "الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا نحو تحقيق مصالحة شاملة وسلام دائم في أفغانستان في إطار عملية سلام يقودها ويملكها الأفغان دون غيرهم."وجدد التأكيد على دعم المنظمة لأفغانستان في جهودها من أجل السلام، والأمن، والتنمية، مذكرًا بتضامن مجلس وزراء خارجية المنظمة مع أفغانستان في دورته الأخيرة التي عقدت في نيامي، جمهورية النيجر، في نوفمبر 2020.وأعرب معاليه عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، سائلاً الله العلي القدير أن يمُن على الجرحى بالشفاء العاجل.//انتهى//16:25ت م0136