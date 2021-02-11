بغداد 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسأغلق مؤشر"البورصة" العراقية اليوم، مرتفعًا بنسبة 1.59%, متوقفًا عند 522.55 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 15 شركة, وانخفاض أسهم 5 أخرى, فيما حافظت 15 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2,256,055,554 سهمًا, بقيمة 1,829,422,648 دينارًا عراقيًا, تحصلت من إبرام 630 صفقة, شملت 35 شركة مساهمة, من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.// انتهى //16:27ت م0138