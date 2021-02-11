الرياض 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسوقعت أمانة منطقة الرياض مذكرة تفاهم مع الجمعية الطبية البيطرية السعودية، بهدف التعاون في المجالات ذات العلاقة بالوقاية الصحية والبيطرية، لتطوير آليات العمل والتعامل مع الحيوانات الضالة ومراعاة جوانب الرفق بالحيوان، تماشيًا مع الجهود المبذولة في جوانب الإصحاح البيئي.واشتملت مذكرة التفاهم على التعاون المشترك لتطوير آليات التعامل مع الحيوانات الضالة مع مراعاة جميع الجوانب الصحية، ومبادئ الرفق بالحيوان وفق تعاليم ديننا الحنيف، وتقديم الحلول العملية المنسجمة مع أخلاقيات المهن الطبية البيطرية، والمحافظة على الصحة العامة، ومكافحة نواقل الأمراض.وتشمل الاتفاقية، تنظيم الملتقيات العلمية والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية ذات العلاقة بالمجالات المشتركة.ويأتي توقيع أمانة الرياض لمذكرة التفاهم في سياق تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في جميع مجالات أعمال الأمانة، والسعي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية لتحقيق الجودة في خدمة مجتمع منطقة الرياض.// انتهى //16:46ت م0145