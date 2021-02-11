الرياض 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسعقدت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" اليوم، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك "الجمارك السعودية" ورشة عمل افتراضية للمصدّرين بعنوان (برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي)، لتعريف المصدرين بهذا البرنامج وكيفية الاستفادة منه والمزايا التي يقدمها للشركات لتسهيل عملياتها الجمركية وتقليل التكلفة وتسريع الفسح في منافذ المملكة، مما يمكّن المصدّرين ويساهم بتسهيل عملية التصدير ورفع نسبة صادرات المملكة غير النفطية.تجدر الإشارة إلى أنه هناك العديد من المزايا التي يقدمها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي، مثل توفير مسار سريع مخصص في المنافذ الجمركية، وأولوية في جميع الإجراءات الجمركية، والفسح المسبق قبل وصول الإرسالية، وفسح الإرسالية قبل دفع الرسوم المستحقة عن طريق الاعتماد على الضمانات البنكية، إلى جانب تقليل نسبة الفحص اليدوي والأولوية في إجراءاته، وإجراء الفحص اليدوي في مناطق جمركية خارج المنفذ مثل مناطق الإيداع أو مخازن المنشآت التجارية، إضافة إلى الاستفادة من المزايا المقدمة في البرامج المماثلة في الدول الأخرى عن طريق الاعتراف المتبادل، والاستفادة من خاصية الأحكام المسبقة، وغير ذلك من المزايا التي تساهم في تسهيل العملية التصديرية، ويمكن للمنشآت تقديم طلب الانضمام للبرنامج عبر موقع "الجمارك السعودية".يُذكر أن (برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد) يقوم على مفهوم الشراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية ويعزز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، كما يوفر العديد من المزايا لتسهيل التجارة، علماً بأن البرنامج يعتبر معيار عالمي وجزء من الاتفاقية الاطارية لمعايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية منذ عام 2005م.وتسخّر "الصادرات السعودية" كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف "الصادرات السعودية"، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.// انتهى //16:53ت م0146