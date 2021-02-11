القاهرة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم برئيس مجلس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الذي يزور مصر حاليًا.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم، بأن اللقاء تناول استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً فيما يتعلق بالتعاون في ملف الطاقة، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.ونوه المتحدث إلى أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التوافق حول أهمية استمرار التنسيق المتبادل وتضافر الجهود المشتركة، بهدف التأكيد على مبدأ التسوية السياسية الشاملة لمختلف النزاعات والقضايا في المنطقة.// انتهى //16:54ت م0147