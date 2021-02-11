القاهرة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما مالت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 8ر707 مليارات جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 5ر5 مليارات جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 01ر0% ليبلغ مستوى 32ر11546 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 73ر0% مسجلًا 77ر2452 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس100" الأوسع نطاقًا نحو 56ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 18ر3488 نقطة.// انتهى //16:54ت م0148