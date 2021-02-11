سكاكا 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسرأس المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي اجتماع مجلس الإدارة الثاني بتقديم الشكر لكل ما قُدم لخدمة العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في الإدارات والأقسام والمدارس واستخدام تطبيق توكلنا لدخول مقررات العمل حرصًا على الصحة العامة.وأشار إلى أهمية متابعة منصة مدرستي من حيث نسبة دخول الطلاب والمعلمين وقادة ووكلاء المدارس وما يقدم من مادة علمية، حرصًا على تعليم الطلاب ورفع مستوى التحصيل الدراسي وتقليل الفاقد التعليمي، مبينًا أن للإدارة جهودًا واضحة في التركيز على المشاريع الوزارية كالاختبارات الدولية مثل "PIRLS،TIMSS،PISA" والتركيز على مشاريع الإدارة مثل اختبار القدرات الذي أصبح مؤشرًا للعملية التعليمية.وطالب المجتمع التعليمي بالمشاركة بجائزة الجوف للتميز والإبداع لخلق روح التنافس ورفع مستوى العمل، داعياً إلى تزويد إدارة الإعلام التربوي بالأنشطة والبرامج المختلفة، من أجل حوكمة هذه البرامج وفق سياسة النشر بالوزارة، لتنشر من أجل إبراز الجهود المختلفة في الحسابات الرسمية.بعدها استعرض الاجتماع أهم توصيات المجلس الأول لمتابعة تنفيذها واطلاع أعضاء المجلس عليها.وفي الختام، خرج المجلس بعدد من التوصيات أهمها " تأكيد أهمية تحسين الأداء التدريسي لرفع مستوى الفهم القرائي بطريقة بنائية تراكمية تنعكس على مستوى التحصيل الدراسي واختبار القدرات والتيمز، وضع خطط علاجية لمتابعة الميدان في برامج الفاقد التعليمي، ونشر ثقافة الاختبارات الدولية ".‏// انتهى //17:09ت م0151