المنامة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسعقدت اللجنة التنظيمية للدراجات الهوائية بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الأول للعام الجاري 2021 أمس "عن بعد" برئاسة الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية رئيس اللجنة التنظيمية للدراجات بدول مجلس التعاون الخليجي.واستهلت أعمال الاجتماع بالتصديق على محضر الاجتماع السابق ومناقشة الوضع المالي للجنة، كما تم اعتماد البرنامج الزمني للبطولات والمنافسات الخليجية للمرحلة القادمة من العام الجاري 2021.وفي المقابل اعتمدت اللجنة خلال اجتماعها قائمة الحكام المرشحين لإدارة البطولات، إضافة إلى مناقشة المقترحات من الاتحادين العماني والإماراتي، وفي بادرة تعد بالخطوة الإيجابية والنوعية في مسيرة برامج وأنشطة رياضة الدراجات الهوائية في دول مجلس التعاون الخليجي وتم التأكيد خلال الاجتماع على مبادرة اللجنة التنظيمية بإقامة بطولة خليجية للهواة تضم جميع فئات المجتمع الخليجي بما فيهم ذوي الإعاقة, لتعزيز دور ممارسة الرياضة ومفهومها لدى الجميع.// انتهى //17:10ت م0152