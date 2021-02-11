بيروت 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تحسّن بنسبة 1.16%، أي ما يعادل 3 نقاط ، ليغلق عند مستوى 673.87 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 107 آلاف و478 سهماً، بقيمة 886 ألفاً و774 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 38 صفقة.كما تحسّنت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و887 دولاراً، مقارنة مع 6 ملايين و807 دولارات لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:49ت م0157