القاهرة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسفاز فريق سيراميكا كليوباترا على مضيفه فريق غزل المحلة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 19 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 14 نقطة في المركز التاسع.// انتهى //17:50ت م0158